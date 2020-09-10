Саюстов: то, что «Сибирь» проиграла четыре матча — в голове не сидит

Нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б).

«После неудачной выездной серии мы понимали, что ситуацию надо исправлять. По игре это получилось. Если будем реализовывать шансы, то проблем в будущем вообще не будет. Мы бились, старались. Мы слышали болельщиков, сколько бы их ни было на трибунах. Нам надо больше бросать. Тренер всегда говорит, что на бросок нацеленность должна быть колоссальная.

То, что проиграли четыре матча — в голове не сидит. Может, чего-то не хватило, но в ближайшее время это исправим. У ЦСКА каждый год интересная команда. Кто бы там ни играл, с ними всегда тяжело», – приводит слова Саюстова пресс-служба лиги.