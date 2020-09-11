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Худобин – первая звезда матча с «Вегасом», Радулов — вторая

Худобин – первая звезда матча с «Вегасом», Радулов — вторая
Хоккей / НХЛ 0

Завершился третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 38 сейвов. Второй звездой стал ещё один россиянин, нападающий Александр Радулов, который забил победный гол в овертайме. Третья звезда – защитник «Вегаса» Ши Теодор, на счету которого одна шайба.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч между «Далласом» и «Вегасом» состоится 13 сентября.

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