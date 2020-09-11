НХЛ объяснила, почему был засчитан второй гол в ворота «Далласа»

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Вторая шайба в ворота голкипера «Далласа» Антона Худобина была засчитана после видеопросмотра. НХЛ объяснила, почему арбитры засчитали шайбу Алекса Така, благодаря которой подопечные Питера Дебура перевели матч в овертайм.

«Было установлено, что контакт между форвардом «Вегаса» Марком Стоуном и вратарём «Далласа» Антоном Худобиным был случайным и произошёл за пределами вратарской, а следовательно не нёс за собой помехи голкиперу.

Правило 69.1 НХЛ гласит: «Непреднамеренный контакт с вратарём будет считаться допустимым, а голы будут засчитываться, когда контакт инициируется за пределами вратарской, при условии, что атакующий игрок приложил разумные усилия, чтобы избежать такого столкновения», — написал инсайдер Эллиотт Фридман.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео лучших моментов встречи «Даллас» — «Вегас» можно на сайте «Яндекс.Эфир».