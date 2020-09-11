После победного гола Радулова половина игроков «Далласа» побежала поздравлять Худобина

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.



Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 38 сейвов. Второй звездой стал ещё один россиянин, нападающий Александр Радулов, который забил победный гол в овертайме.

После победного гола Радулова в овертайме произошёл примечательный эпизод с участием игроком «звёзд». Команда Рика Боунесса спонтанно разделилась на две части. Одна половина бросилась поздравлять Радулова, а вторая поехала поздравлять Худобина, после чего игроки поменялись адресатами поздравлений.

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