После победного гола Радулова половина игроков «Далласа» побежала поздравлять Худобина

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 38 сейвов. Второй звездой стал ещё один россиянин, нападающий Александр Радулов, который забил победный гол в овертайме.
После победного гола Радулова в овертайме произошёл примечательный эпизод с участием игроком «звёзд». Команда Рика Боунесса спонтанно разделилась на две части. Одна половина бросилась поздравлять Радулова, а вторая поехала поздравлять Худобина, после чего игроки поменялись адресатами поздравлений.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.
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