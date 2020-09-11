Радулов трогательно обнял Худобина после победного матча с «Вегасом»

Завершился третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.
После матча российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, который забросил победную шайбу в овертайме, трогательно обнял соотечественника Антона Худобина, который совершил 38 сейвов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном "твиттере" «Даллас Старз».
Ранее сообщалось, что Худобин стал первой звездой матча, а Радулов – второй.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч между «Далласом» и «Вегасом» состоится 13 сентября.
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