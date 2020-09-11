Радулов вышел на второе место в истории «Далласа» по победным голам в одном плей-офф

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Статистика Александра Радулова в плей-офф НХЛ 2020 года.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в овертайме, отличившись уже на 31-й секунде. В общей сложности Александр забил уже четыре победных гола в этом плей-офф, что является вторым результатом в истории клуба. Рекорд «Далласа» принадлежит Джо Ньюиндайку (шесть голов в 1999 году). Второе место теперь делят Бретт Халл (четыре шайбы, 2000 год) и Радулов.