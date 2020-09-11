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Вышински — о дисквалификации Киллорна на третий матч серии: вопиющее решение

Вышински — о дисквалификации Киллорна на третий матч серии: вопиющее решение
Хоккей / НХЛ 0

Журналист ESPN Грег Вышински раскритиковал решение департамента по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировать форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна за инцидент во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

«Алекс пропустил 54 минуты во втором матче серии, а теперь не сыграет и в третьей встрече. Учитывая статус матчей плей-офф, это равносильно тому, что в регулярном чемпионате он получил бы четыре матча дисквалификации. Да, он заслужил удаление до конца матча, но дисквалификация — это вопиющее решение», — полагает Вышински.

В реплаях к своему твиту Грег пояснил, что в предыдущих инструкциях департамента по безопасности игроков было необходимо учитывать, на какой минуте произошло нарушение и сколько хоккеист уже пропустил из-за удаления.

Нападающий «Тампы» Киллорн пропустит третий матч с «Айлендерс» из-за дисквалификации
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