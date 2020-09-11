Александр Радулов установил российский рекорд по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.



Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в овертайме, отличившись на 31-й секунде дополнительного периода. Этот гол стал 34-летнего форварда третьим за карьеру в овертайме матча Кубка Стэнли.

Таким образом, Радулов установил российский рекорд по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли. Александр превзошёл достижение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова (по два гола).