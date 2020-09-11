Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Радулов установил российский рекорд по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли

Александр Радулов установил российский рекорд по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в овертайме, отличившись на 31-й секунде дополнительного периода. Этот гол стал 34-летнего форварда третьим за карьеру в овертайме матча Кубка Стэнли.

Таким образом, Радулов установил российский рекорд по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли. Александр превзошёл достижение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова (по два гола).

Радулов вышел на второе место в истории «Далласа» по победным голам в одном плей-офф
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020