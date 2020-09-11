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Худобин вручил Радулову большую цепь c эмблемой «Далласа» как лучшему игроку команды

Худобин вручил Радулову большую цепь c эмблемой «Далласа» как лучшему игроку команды
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в овертайме, отличившись на 31-й секунде дополнительного периода. После матча в раздевалке 34-летнему Радулову вручили большую цепь с эмблемой «Далласа» как лучшему игроку матча в составе команды. Примечательно, что цепь Александру вручил соотечественник Антон Худобин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Даллас Старз».

Радулов в раздевалке получил от партнёров по «Далласу» большую цепь c эмблемой клуба
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