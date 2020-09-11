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Рео: в стане «Далласа» есть уверенность, что они победят, и это благодаря Худобину

Рео: в стане «Далласа» есть уверенность, что они победят, и это благодаря Худобину
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель Fox Sports Дэрилл Рео прокомментировал победу «Даллас Старз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1).

«Теперь это черта характера. В стане «Далласа» есть уверенность, что они победят, и это благодаря Худобину. Он великолепно сыграл в самые важные моменты. Антон играет очень подвижно, очень чётко. Он выручил команду в третьем периоде», — отметил Рео.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 38 сейвов. Второй звездой стал ещё один россиянин, нападающий Александр Радулов, забивший победный гол в овертайме. Третья звезда – защитник «Вегаса» Ши Теодор, на счету которого одна шайба.

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