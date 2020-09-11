Боунесс о Худобине: Добби сыграл фантастически. Без него мы бы не добрались до овертайма

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина в матче с «Вегас Голден Найтс». Напомним, третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс» завершился победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

«Добби сыграл фантастически. Без него мы бы не добрались до овертайма. Мы обязаны ему этой победой. И особенно за его сейвы во время меньшинства», — приводятся слова Боунесса на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече Худобин совершил 28 сейвов и был признан первой звездой матча. Российский нападающий Александр Радулов забил победный гол в овертайме. Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу «Далласа» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Далласом» и «Вегасом» состоится 13 сентября.