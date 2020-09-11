Боунесс о Худобине: Добби сыграл фантастически. Без него мы бы не добрались до овертайма

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина в матче с «Вегас Голден Найтс». Напомним, третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс» завершился победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.
«Добби сыграл фантастически. Без него мы бы не добрались до овертайма. Мы обязаны ему этой победой. И особенно за его сейвы во время меньшинства», — приводятся слова Боунесса на официальном сайте НХЛ.
В этой встрече Худобин совершил 28 сейвов и был признан первой звездой матча. Российский нападающий Александр Радулов забил победный гол в овертайме. Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу «Далласа» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Далласом» и «Вегасом» состоится 13 сентября.
- 11 сентября 2020
-
09:51
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:43
-
08:23
-
08:06
-
07:55
-
07:34
-
07:25
-
07:00
-
06:41
-
06:38
-
06:36
-
06:24
-
06:15
-
06:09
-
05:58
-
05:51
-
05:36
-
00:00
- 10 сентября 2020
-
23:50
-
23:03
-
22:50
-
22:33
-
21:52
-
21:22
-
21:01
-
20:50
-
20:34
-
19:52
-
19:32
-
19:02
-
18:56
-
18:53