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Бенн — о Худобине: Добби сыграл нереально, делал важные сейвы, когда нам это было нужно

Бенн — о Худобине: Добби сыграл нереально, делал важные сейвы, когда нам это было нужно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн оценил вклад голкипера Антона Худобина в победу команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1).

«Мы бы ничего не добились без Добби. Он сыграл нереально, делал важные сейвы, когда нам это было нужно. Меньшинство тоже сработало в нужный момент. Наша команда многое пережила в этом году, мы показали несгибаемость и нашли пути к победе», — сказал Бенн на послематчевой пресс-конференции.

Россиянин одержал 10-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов. Худобин уступает лишь Андрею Василевскому («Тампа Бэй Лайтнинг»), на счету которого 12 выигранных матчей.

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