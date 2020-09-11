Бенн — о Худобине: Добби сыграл нереально, делал важные сейвы, когда нам это было нужно
Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн оценил вклад голкипера Антона Худобина в победу команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1).
«Мы бы ничего не добились без Добби. Он сыграл нереально, делал важные сейвы, когда нам это было нужно. Меньшинство тоже сработало в нужный момент. Наша команда многое пережила в этом году, мы показали несгибаемость и нашли пути к победе», — сказал Бенн на послематчевой пресс-конференции.
Россиянин одержал 10-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов. Худобин уступает лишь Андрею Василевскому («Тампа Бэй Лайтнинг»), на счету которого 12 выигранных матчей.
Радулов рассмешил Бенна и Худобина своим комментарием к победному голу в овертайме
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