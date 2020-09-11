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Лучший бомбардир «Тампы» Пойнт может пропустить третий матч с «Айлендерс» из-за травмы

Лучший бомбардир «Тампы» Пойнт может пропустить третий матч с «Айлендерс» из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт может пропустить третий матч финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-0) из-за травмы, полученной в предыдущем матче, сообщил главный тренер команды Джон Купер.

В концовке первого периода канадец приехал на скамейку «Лайтнинг», испытывая явный дискомфорт. Во втором периоде 24-летний форвард провёл всего две смены, после чего окончательно ушёл со скамейки. В третьем периоде нападающий на лёд не выходил.

«Это возможно. Сейчас мне сложно сообщить какие-либо новости. У нас выходной, говорить об этом было бы бессмысленно. Поймите меня правильно. Я вовсе не пытаюсь держать вас в неведении, но до завтрашнего утра у нас не будет больше понимания по этому вопросу», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Пойнт – лучший бомбардир «Тампы» в нынешнем плей-офф НХЛ. В активе канадского форварда 23 (8+15) очка в 15 матчах.

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