На домашние матчи «Салавата» будут пускать 50 процентов зрителей от вместимости арены

Начиная с матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» на «Уфа-Арену» будут пускать 50 процентов зрителей от общей вместимости, сообщается в официальной группе «Салавата Юлаева» во «ВКонтакте». Подчёркивается, что в день матча билеты в кассе продаваться не будут. Домашняя арена уфимского клуба вмещает 8070 зрителей.
Правила, которые необходимо соблюдать при посещении матчей:
При входе на арену будет произведено измерение температуры тела: зрители с температурой, превышающей 37°C, не будут допущены на матчи.
На входе будет осуществляться выдача одноразовых масок. Нахождение в средствах защиты обязательно в течение всего матча.
По всей арене будут доступны антисептики. Кроме того, перед каждым перерывом будут дополнительно обработаны дверные ручки в фойе арены.
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