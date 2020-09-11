На домашние матчи «Салавата» будут пускать 50 процентов зрителей от вместимости арены

Начиная с матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» на «Уфа-Арену» будут пускать 50 процентов зрителей от общей вместимости, сообщается в официальной группе «Салавата Юлаева» во «ВКонтакте». Подчёркивается, что в день матча билеты в кассе продаваться не будут. Домашняя арена уфимского клуба вмещает 8070 зрителей.

Правила, которые необходимо соблюдать при посещении матчей:

При входе на арену будет произведено измерение температуры тела: зрители с температурой, превышающей 37°C, не будут допущены на матчи.

На входе будет осуществляться выдача одноразовых масок. Нахождение в средствах защиты обязательно в течение всего матча.

По всей арене будут доступны антисептики. Кроме того, перед каждым перерывом будут дополнительно обработаны дверные ручки в фойе арены.