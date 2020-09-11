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Боунесс — о втором голе «Вегаса»: если такая ситуация повторится, защитим своего голкипера

Боунесс — о втором голе «Вегаса»: если такая ситуация повторится, защитим своего голкипера
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал решение арбитров засчитать второй гол «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции, который завершился победой «звёзд» со счётом 3:2 ОТ.

«Мы видели, что Антона Худобина задели по правой ноге, он потерял равновесие. Да, мы сделали запрос, но проиграли. Конечно, он был за линией вратарской площади, но вот так приехать и пнуть нашего вратаря, выбить его из равновесия… Вот что я думаю об этом. Если снова будет такая ситуация, то мы защитим своего голкипера», — сказал Боунесс на послематчевой пресс-конференции.

Ранее НХЛ объяснила, почему арбитры засчитали шайбу, благодаря которой подопечные Питера Дебура перевели матч в овертайм.

НХЛ объяснила, почему был засчитан второй гол в ворота «Далласа»
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