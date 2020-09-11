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Курносов: средства республики не пойдут на зарплаты игроков или тренеров «Салавата Юлаева»

Курносов: средства республики не пойдут на зарплаты игроков или тренеров «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Александр Курносов прокомментировал информацию о решении руководства Республики Башкортостан выделить субсидию уфимскому клубу.

«Мы благодарны за меры, которые предпринимает руководство республики по поддержке хоккейной вертикали Башкортостана. Эта помощь ощущается в конкретных действиях со стороны республики. 8 сентября правительство республики выпустило постановление о предоставлении субсидий АНО ХК «Салават Юлаев». Средства, которые получит клуб, являются сугубо целевыми.

То есть не пойдут на зарплаты игроков или тренерского штаба. Согласно положению, средства имеют адресный характер. Они предназначены только для оплаты труда технических сотрудников клуба, коммунальных расходов, приобретения спортивного инвентаря, финансового обеспечения и развития детской хоккейной школы», — сказал Курносов «Чемпионату».

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