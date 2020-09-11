Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ подтвердила перенос матча между «Йокеритом» и «Ак Барсом»

КХЛ подтвердила перенос матча между «Йокеритом» и «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига подтвердила перенос матча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом».

«Матч «Йокерит» — «Ак Барс», который должен был состояться 11 сентября, перенесён.

10 сентября стало известно, что по прилёте в Ригу у семи представителей «Нефтехимика» были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2, из которых позже подтвердилось только четыре случая.

В связи с тем что 9 сентября 2020 года «Нефтехимик» проводил в Хельсинки матч с «Йокеритом», игроки финской команды попали в контактную группу. Им необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение пятничного матча с «Ак Барсом» не представляется возможным.

О дате и времени переноса матча «Йокерит» — «Ак Барс» Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно», — сказано в заявлении пресс-службы КХЛ.

«Йокерит» сел на карантин. Будут перенесены ближайшие пять матчей команды
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020