КХЛ подтвердила перенос матча между «Йокеритом» и «Ак Барсом»

Континентальная хоккейная лига подтвердила перенос матча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом».

«Матч «Йокерит» — «Ак Барс», который должен был состояться 11 сентября, перенесён.



10 сентября стало известно, что по прилёте в Ригу у семи представителей «Нефтехимика» были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2, из которых позже подтвердилось только четыре случая.



В связи с тем что 9 сентября 2020 года «Нефтехимик» проводил в Хельсинки матч с «Йокеритом», игроки финской команды попали в контактную группу. Им необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение пятничного матча с «Ак Барсом» не представляется возможным.



О дате и времени переноса матча «Йокерит» — «Ак Барс» Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно», — сказано в заявлении пресс-службы КХЛ.