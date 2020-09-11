Чирелли: Кучеров — суперзвезда НХЛ, будет приятно сыграть с ним в одном звене

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли прокомментировал перспективу игры в первом звене с Никитой Кучеровым и Ондржеем Палатом в третьем матче финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс».

«У нас очень хорошая глубина состава, у нас каждый готов заменить партнёра. Мастерства хватит. Понятно, что Кучеров — суперзвезда лиги. Очень приятно будет сыграть с ним. Он очень техничен, разыгрывает комбинации, умеет всё и может всё сделать сам. Я рад, что у меня есть шанс сыграть с таким хоккеистом. Не хочется его подводить, хочется ему помочь», — цитирует Чирелли пресс-служба НХЛ.

Ранее стало известно, что предстоящую встречу может пропустить центрфорвард Брейден Пойнт. Благодаря этому на его место в первое звено могут перевести Чирелли.