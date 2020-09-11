Чирелли: Кучеров — суперзвезда НХЛ, будет приятно сыграть с ним в одном звене

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли прокомментировал перспективу игры в первом звене с Никитой Кучеровым и Ондржеем Палатом в третьем матче финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс».
«У нас очень хорошая глубина состава, у нас каждый готов заменить партнёра. Мастерства хватит. Понятно, что Кучеров — суперзвезда лиги. Очень приятно будет сыграть с ним. Он очень техничен, разыгрывает комбинации, умеет всё и может всё сделать сам. Я рад, что у меня есть шанс сыграть с таким хоккеистом. Не хочется его подводить, хочется ему помочь», — цитирует Чирелли пресс-служба НХЛ.
Ранее стало известно, что предстоящую встречу может пропустить центрфорвард Брейден Пойнт. Благодаря этому на его место в первое звено могут перевести Чирелли.
- 11 сентября 2020
-
13:03
-
12:47
-
12:30
-
12:03
-
11:55
-
11:35
-
11:16
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
09:51
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:43
-
08:23
-
08:06
-
07:55
-
07:34
-
07:25
-
07:00
-
06:41
-
06:38
-
06:36
-
06:24
-
06:15
-
06:09
-
05:58
-
05:51
-
05:36
-
00:00
- 10 сентября 2020
-
23:50
-
23:03
-
22:50