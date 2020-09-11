Якуб Коварж объяснил, почему его брат не хочет возвращаться в КХЛ

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж объяснил, почему его брат Ян не хочет возвращаться в КХЛ, несмотря на интерес со стороны ряда российских клубов.
«Он уехал в Швейцарию примерно в те же сроки, что и я в Россию. Был шанс, что сезон отменят, но владельцы клубов всё-таки получили разрешение от местного правительства. Если бы им не разрешили пускать болельщиков на трибуны, клубы просто не нашли бы денег на существование. На данный момент старт сезона в NLA намечен на начало октября.
Не хочу ли я его убедить вернуться в КХЛ? Я не хочу отвечать за него. Это его право. Считаю, что за годы в Магнитогорске он всем всё доказал. Для его семьи Швейцария в данный момент – оптимальное место для жизни: хорошие продукты, чистый воздух, каждое воскресенье в стране выходной. Опять же, не такие дальние перелёты. Даже если ты играл на выезде, этой же ночью спишь дома в своей кровати. Жизнь совершенно другая», — цитирует Коваржа пресс-служба КХЛ.
С 2013 по 2018 год Ян Коварж выступал за магнитогорский «Металлург», став двукратным обладателем Кубка Гагарина. Он набрал 377 очков в 368 матчах за российский клуб.
- 11 сентября 2020
-
14:47
-
14:30
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:03
-
12:47
-
12:30
-
12:03
-
11:55
-
11:35
-
11:16
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
09:51
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:43
-
08:23
-
08:06
-
07:55
-
07:34
-
07:25
-
07:00
-
06:41
-
06:38
-
06:36
-
06:24
-
06:15
-
06:09
-
05:58