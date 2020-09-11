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Доиграет ли «Йокерит» нынешний сезон КХЛ?

Доиграет ли «Йокерит» нынешний сезон КХЛ?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 11 сентября, Континентальная хоккейная лига подтвердила перенос матча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом». Ранее финский клуб отказался играть в Минске матч регулярного чемпионата с «Динамо» по политическим соображениям, за что был наказан техническим поражением.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Доиграет ли „Йокерит“ нынешний сезон КХЛ?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Финский «Йокерит» в официальном «твиттере» клуба уже сообщил, что хоккеисты команды помещены на 14-дневный карантин. Финны считают, что помимо матча с «Ак Барсом» должны быть перенесены ещё четыре матча команды. Руководство «шутов» объяснило это решение позицией властей Финляндии.

«Йокерит» сел на карантин. Будут перенесены ближайшие пять матчей команды
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