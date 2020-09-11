Кузнецов: после месяца в московском часовом поясе главное — вовремя заснуть и проснуться

Нападающий «Амура» Александр Кузнецов поделился ожиданиями от первой домашней серии хабаровского клуба в регулярном чемпионате.
«Мы уже давно привыкли к трудностям, у нас и в гостевой серии были топ-соперники. Так что в расписание особо не заглядываем, соперников не оцениваем — нет времени. Прилетев накануне в Хабаровск, мы сразу перешли на местное время. После месяца в московском часовом поясе теперь главное — вовремя заснуть и проснуться. Но ЦСКА и „Динамо“ в том же положении, хотя и прилетят в Хабаровск лишь на пару дней.
Хабаровск не видел «Амур» больше месяца, в городе — ажиотаж. Команда знает, что огромный интерес болельщиков привел к тому, что по разрешению властей края «Платинум Арена» будет заполнена на наших матчах не на 10 процентов, а минимум на треть. Для каждого хоккеиста «Амура» это была отличная новость — что уж говорить о болельщиках», — цитирует Кузнецова Russia-Hockey.
- 11 сентября 2020
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