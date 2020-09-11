Директор отеля, где останавливался «Нефтехимик»: гости изолированно жили в своём «пузыре»

Генеральный директор финского отеля «Лонгвик» Инка Уситало-Рауль прокомментировал условия размещения нижнекамского «Нефтехимика», который 9 сентября в Хельсинки сыграл матч с «Йокеритом». Спустя день у четырёх хоккеистов «Нефтехимика» были зафиксированы положительные тесты на коронавирус, а всю команду «Йокерит» отправили на 14-дневный карантин.

«Приём в нашем отеле команды «Нефтехимик» был тщательно спланирован. У «Нефтехимика» было своё отдельное крыло, зарезервированное для команды, и никто не мог туда попасть из других постояльцев отеля. Питались нижнекамцы в ресторане, неподалёку от которого другие гости могли ждать лифта, но других людей от хоккеистов отгородили специальным разделительным шнуром, соблюдалось безопасное расстояние в несколько метров.

За пределы крыла игроки «Нефтехимика» выйти не могли. Стюарды следили за тем, чтобы они не покидали территорию. КХЛ настаивает, чтобы команды приезжали только чартерными рейсами. Из аэропортов они на заказных автобусах приезжают на территорию отеля, откуда могут выехать только на собственном трансфере до места проведения игры или аэропорта. Исключительные договорённости позволяют командам гостей быть изолированными от других в своём «пузыре» в Финляндии», — приводит слова директора Yle.