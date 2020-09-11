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Тротц: «Айлендерс» с высоко поднятой головой завершат серию с «Тампой»

Тротц: «Айлендерс» с высоко поднятой головой завершат серию с «Тампой»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц дал комментарий в преддверии третьего матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-2).

«У нас нет варианта отмотать время назад и переиграть два первых матча серии. Но мы можем сохранять спокойствие и концентрацию, работать в обычном режиме, показывать свой хоккей и надеяться на лучшее. Как я уже говорил: «Вашингтон» под моим руководством два года назад проигрывал в каждой серии, в том числе уступал два первых домашних матча — и всё равно выиграл Кубок.

Ребята знают, что лёгким этот путь не бывает. И если мы говорим о стойкости, о характере, то у меня нет сомнений: у этого коллектива всё это есть. Они не боятся работы, они не боятся борьбы, они не боятся вызова, который стоит перед нами. Как бы ни развивались события, мы завершим эту серию с высоко поднятой головой. Но мы все верим, что наш спор с «Тампой» далеко не закончен», – приводит слова Тротца пресс-служба лиги.

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