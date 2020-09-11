Дегтярёв: главная задача «Амура» – попасть в плей-офф

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что «Амур» может рассчитывать на поддержку со стороны краевого правительства.

«Уже есть несколько предварительных договорённостей с большими компаниями, которые работают в крае. Пока не будем забегать вперёд, но мы обязательно об этом объявим и команде, и болельщикам. Клуб в скором времени получит дополнительную поддержку.

Сейчас главная задача клуба — попадание по итогам регулярного чемпионата КХЛ в очередной розыгрыш серии плей-офф.

Хочу вас поддержать! Вы большие молодцы, у вас есть поддержка и правительства края, и болельщиков. «Амур» сегодня – клуб, за который болеют не только жители края, но и все дальневосточники. Всегда настраиваемся на победу. Побед без боя не бывает. Мы будем с вами здесь, на трибунах «Платинум-арены», – цитируют слова Дегтярёва на официальном сайте правительства Хабаровского края.