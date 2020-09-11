3 очка Толчинского помогли «Авангарду» в гостях уверенно обыграть «Металлург» Мг
Омский «Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась с разгромным счётом — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Главным героем встречи стал форвард омского клуба Сергей Толчинский, в активе которого 3 (2+1) очка. Голами в составе победителей также отметились Денис Зернов и Оливер Каски. Шат-аут оформил голкипер гостей Эмиль Гарипов, отразивший 25 бросков.
У омского клуба эта победа стала четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Авангард» в гостях проведёт матч с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 13 сентября.
- 11 сентября 2020
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