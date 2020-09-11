Бурдасов продлил голевую серию со старта сезона КХЛ до четырёх матчей
СКА и ярославский «Локомотив» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.
Вторую шайбу хозяев на 9-й минуте первого периода забросил Антон Бурдасов, доведя свою голевую серию со старта сезона до четырёх матчей. После этого гола Даниила Исаева в воротах ярославского клуба заменил Илья Коновалов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Антон Бурдасов – победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, игрок сборной России. Перешёл в СКА перед сезоном-2012/2013, вместе с командой выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. Затем выступал за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев», вернувшись в СКА в ходе сезона-2019/2020.
Бурдасов забросил красивую шайбу в ворота «Торпедо» после сольного прохода из своей зоны
- 11 сентября 2020
-
20:46
-
20:29
-
20:15
-
19:34
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:48
-
17:25
-
17:03
-
16:49
-
16:44
-
15:50
-
15:35
-
15:01
-
14:47
-
14:30
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:03
-
12:47
-
12:30
-
12:03
-
11:55
-
11:35
-
11:16
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
09:51
-
09:32
-
09:15
Партнерский контент