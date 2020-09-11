Бурдасов продлил голевую серию со старта сезона КХЛ до четырёх матчей

СКА и ярославский «Локомотив» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Вторую шайбу хозяев на 9-й минуте первого периода забросил Антон Бурдасов, доведя свою голевую серию со старта сезона до четырёх матчей. После этого гола Даниила Исаева в воротах ярославского клуба заменил Илья Коновалов.

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Антон Бурдасов – победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, игрок сборной России. Перешёл в СКА перед сезоном-2012/2013, вместе с командой выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. Затем выступал за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев», вернувшись в СКА в ходе сезона-2019/2020.