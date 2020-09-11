Хартли: предсезонка даёт плоды – у «Авангарда» отличная физика

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:0).

«Мы хорошо провели первый период. Здорово катались, играли в давление. Удалось забить. Затем во втором периоде забили в большинстве и в равных составах. Отлично нейтрализовали меньшинство. Отмечу Гарипова, он молодец. Одержали важную, хорошую победу.

Не сбавили темп при хорошем для нас счёте? Хоккей – это высоко интенсивная игра, поэтому мыслей играть в энергосберегательном режиме не было. Предсезонка даёт плоды – отличная физика у ребят. Отдадим должное сопернику, забей они, всё могло бы сложиться по-другому.

Отсутствие Найта? Он приболел. Зернов сегодня себя хорошо показал. Он полностью восстановился после травмы плеча, и сейчас проявляет себя по максимуму и в большинстве, и в равных составах, и на точке. Он – большая часть команды. Когда сыграет Бобков? По вратарям мы прислушиваемся к мнению тренера вратарей Сергея Звягина, смотрим на ситуацию ото дня ко дню. Гарипов хорошо идёт, пока нет признаков усталости у него, он не болел на предсезонке. Нам понадобятся два вратаря, но в какой момент мы используем второго – будем смотреть по ситуации. Пока Гарипов полностью справляется, он восстановился после травмы спины и пока не даёт поводов для своей замены», – приводит слова Хартли пресс-служба лиги.