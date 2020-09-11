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Воробьёв: реализация моментов у «Металлурга» оставляет желать лучшего, будем разбираться

Воробьёв: реализация моментов у «Металлурга» оставляет желать лучшего, будем разбираться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:4).

«Завтра будет разбор полётов. Когда ты проигрываешь владение шайбой, это игра лишних единоборств. Тут шансов очень мало. Реализация моментов тоже оставляет желать лучшего, будем разбираться.

Что позитивного извлечь из этой игры? Были моменты, надо было забивать, и игра бы перевернулась. Но когда пропускаешь первым, гол от конька, второй гол – Григорий Дронов у нас лежит, попало там. И против «Авангарда»… Они дальше удержали. Но до этого доводить не надо было. Здесь надо по-другому играть, будем разбираться в этом. Почему сыграли в 7 защитников сегодня? Тут дело в здоровых и травмированных ребятах», – приводит слова Воробьёва пресс-служба лиги.

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