Скабелка: «Локомотив» подвела дисциплина, ненужные удаления у нас второй матч

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА (2:4).

«Здорово сегодня СКА начал, хорошее катание. Мы не смогли с первой смены войти в игру. Дисциплина нас подвела, ненужные удаления у нас второй матч. Первые несколько смен неплохо начали, потом дали сопернику возможность перевести игру в нашу зону, пропустили гол. После этого СКА полтора-два периода играл достаточно уверенно. У нас были проблемы с выходом из-под давления, с обороной в средней зоне.

Тем не менее, можно отметить положительный момент – ребята до конца хотели победить, третий период у нас получился намного лучше, пришли в себя, смогли сократить до минимума, в концовке пропустили в пустые ворота. СКА с победой, делаем работу над ошибками и идём дальше», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.