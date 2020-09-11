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Белов — о 600 матчах в КХЛ: хорошая цифра, дай бог, не последняя круглая дата

Белов — о 600 матчах в КХЛ: хорошая цифра, дай бог, не последняя круглая дата
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:2).

«Рад, что победили в моём шестисотом матче в КХЛ. Хорошая цифра, даст бог, не последняя круглая дата. Впереди будут победы, есть желание играть ещё долго, главное, чтобы здоровье не подвело. Впереди ещё есть медали и кубки, которые хотелось бы выиграть.

Особенный настрой на «Локомотив»? Предупреждали, что будет быстрая и активная игра, так и получилось. Показалось, что физически команда соперника выглядела похуже, у нас первый домашний матч и хорошие эмоции. Это сказалось, плюс использовали свои моменты.

Особенный комплект формы? Хорошая, удобная форма. Приятный цвет, не знаю как номера читаются по картинке на ТВ, однако нам очень комфортно: майки немного отличаются, материал немного полегче, дышится. Понравилось.

Неполные трибуны? Рады, что сегодня хотя бы половина пришла. После такого промежутка времени без зрителей нам любая игра в кайф. Болельщиков слышим, фанаты нам помогают, гонят вперёд, передают свои эмоции. Здорово, что начали пускать, надеюсь на скорейшее улучшение ситуации, чтобы поскорее увидеть полные трибуны. Первый матч начинали на выезде, даже в гостях получали эмоции, несмотря на то что болельщики переживали не за нас. Наконец-то начинаем чувствовать передачу энергии от трибун, играть приятнее именно так», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

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