Красковский: сейчас все соперники одного уровня, в КХЛ слабых команд нет
Нападающий «Локомотива» Павел Красковский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА (2:4).
«Почти отыгрались, но пропустили четвертый гол и проиграли. Чтобы сравнять счёт, нам просто не хватило ещё одного гола. Старались идти на ворота, давить.Больше ничего не оставалось делать. Хотя бы «мусорный» гол забить, но в итоге пропустили. Значит, надо больше работать «шесть на пять» на тренировках, чтобы забивать в таких ситуациях.
Сейчас все соперники одного уровня. Слабых команд нет, с кем бы ни играли, получаются напряжённые матчи. Через день у нас новый матч. Надо разобрать проигрыш вматче со СКА и забыть его», – передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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