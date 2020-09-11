«Салават Юлаев» арендует вратаря Даниила Тарасова у «Коламбуса» на сезон-2020/2021

Российский голкипер системы клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов проведёт сезон-2020/2021 на правах аренды в «Салавате Юлаеве», сообщает «ГорОбзор.Ру».
По информации источника, у клуба НХЛ будет опция возврата хоккеиста в свою систему в любой момент сезона.
В сезоне-2018/2019 21-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе уфимского клуба. Он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. В 25 матчах ВХЛ в составе «Тороса» на счету Тарасова 17 побед. Он отражал 92,8% бросков и пропускал 1,71 шайбы в среднем за игру.
«Коламбус» выбрал Тарасова в третьем раунде драфте-2017 под общим 86-м номером. В минувшем сезоне россиянин провёл 41 матч за финский «Эссят», пропуская в среднем 2,75 шайбы и отражая 89,93% бросков.
- 11 сентября 2020
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