Кучеров и Сергачёв организовали второй гол «Тампы» в ворота «Айлендерс»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:2 в пользу «Айлендерс».
Вторую шайбу «молний» в матче на 43-й минуте в большинстве забросил Ондржей Палат, а в качестве ассистентов выступили российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Ранее Сергачёв также отметился заброшенной шайбой. Это уже 17-я голевая передача Кучерова в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли, всего на его счету 23 (6+17) очков. На счету Михаила Сергачёва 7 (2+5) очков.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
На данный момент «Тампа» ведёт в серии со счётом 2-0.
- 12 сентября 2020
-
05:49
-
05:22
-
04:22
-
04:06
-
02:45
- 11 сентября 2020
-
23:53
-
23:28
-
23:18
-
22:56
-
22:45
-
22:32
-
22:05
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
20:55
-
20:46
-
20:29
-
20:15
-
19:34
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:48
-
17:25
-
17:03
-
16:49
-
16:44
-
15:50
-
15:35
-
15:01
-
14:47
-
14:30
-
14:01
-
13:46