Кучеров и Сергачёв организовали второй гол «Тампы» в ворота «Айлендерс»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:2 в пользу «Айлендерс».

Вторую шайбу «молний» в матче на 43-й минуте в большинстве забросил Ондржей Палат, а в качестве ассистентов выступили российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Ранее Сергачёв также отметился заброшенной шайбой. Это уже 17-я голевая передача Кучерова в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли, всего на его счету 23 (6+17) очков. На счету Михаила Сергачёва 7 (2+5) очков.

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На данный момент «Тампа» ведёт в серии со счётом 2-0.