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Гол Сергачёва не помог «Тампе» нанести «Айлендерс» третье поражение подряд

Гол Сергачёва не помог «Тампе» нанести «Айлендерс» третье поражение подряд
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:3.

«Островитяне» открыли счёт на 14-й минуте матча — отличился Кэл Клаттербак, но уже спустя три минуты счёт сравнял российский форвард «Тампы» Михаил Сергачёв, которому ассистировал Янни Гурд. Во втором периоде «Айлендерс» смогли снова выйти вперёд, а затем и укрепить своё преимущество: шайбы на свой счёт записали Адам Пелеч и Энтони Бовиллье. В начале третьего периода Михаил Сергачёв и Никита Кучеров выступили ассистентами для Ондржея Палата, а затем Тайлер Джонсон сделал счёт 3:3.

Но концовка матча всё же осталась за «Айлендерс» — на 57-й минуте отличился Брок Нельсон, а в самом конце матча пустые ворота «Тампы» поразил Жан-Габриэль Пажо. Таким образом, счёт в серии — 2-1 в пользу «Тампы».

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
12 сентября 2020, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Клаттербак (Пулок, Мартин) – 12:58' (5x5)   1:1 Сергачёв (Гурд) – 16:31' (5x5)   2:1 Пелеч (Пажо, Барзал) – 31:50' (5x5)   3:1 Бовиллье (Нельсон, Тэйвз) – 33:50' (4x4)   3:2 Палат (Кучеров, Сергачёв) – 42:32' (5x4)   3:3 Джонсон (Чернак, Вераге) – 52:04' (5x5)   4:3 Нельсон (Бовиллье, Бейли) – 56:35' (5x5)   5:3 Пажо (Бейли) – 59:24' (en)
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