Гол Сергачёва не помог «Тампе» нанести «Айлендерс» третье поражение подряд

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:3.
«Островитяне» открыли счёт на 14-й минуте матча — отличился Кэл Клаттербак, но уже спустя три минуты счёт сравнял российский форвард «Тампы» Михаил Сергачёв, которому ассистировал Янни Гурд. Во втором периоде «Айлендерс» смогли снова выйти вперёд, а затем и укрепить своё преимущество: шайбы на свой счёт записали Адам Пелеч и Энтони Бовиллье. В начале третьего периода Михаил Сергачёв и Никита Кучеров выступили ассистентами для Ондржея Палата, а затем Тайлер Джонсон сделал счёт 3:3.
Но концовка матча всё же осталась за «Айлендерс» — на 57-й минуте отличился Брок Нельсон, а в самом конце матча пустые ворота «Тампы» поразил Жан-Габриэль Пажо. Таким образом, счёт в серии — 2-1 в пользу «Тампы».
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