Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:3.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ондржея Палата. В активе Никиты стало 23 балла в этом плей-офф НХЛ, что является третьим результатом истории «Тампы» по очкам в одном розыгрыше. Рекорд принадлежит Брэду Ричардсу (26, сезон-2003/2004).

В том же сезоне 24 очка набрал Мартен Сен-Луи. Кучеров делит третье место с Тайлером Джонсоном (2014/2015) и Брейденом Пойнтом (2019/2020), который пропустил третий матч серии с «Айлендерс».