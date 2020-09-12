Ленер — об информации о новом контракте: люди говорят о вещах, о которых ничего не знают

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер опроверг сообщение, что он уже согласовал новый контракт с клубом.
«Это неправда. Ещё раз, в последнее время я сменил немало команд. Были переговоры, обсуждения. Мы пытаемся понять позиции сторон. Но нет никаких окончательных договорённостей. Это немного раздражает.
Мы играем в финале конференции, а тут люди говорят о вещах, о которых ничего не знают, только усложняя и без того непростую ситуацию. Если бы мы все согласовали, значит все так бы и было. Но это не так. Я здесь для того, чтобы завоевать Кубок, а не обсуждать подобные вещи», — цитирует Ленера пресс-служба НХЛ.
Ранее сообщалось, что речь идёт о пятилетнем соглашении со средней зарплатой $ 5 млн – такой же, как по его текущему однолетнему контракту.
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