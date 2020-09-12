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Кучеров ударил клюшкой убегающего к пустым воротам соперника и спровоцировал потасовку

Кучеров ударил клюшкой убегающего к пустым воротам соперника и спровоцировал потасовку
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в концовке матча отметился поступком, который спровоцировал массовую потасовку. Россиянин преследовал убегающего к пустым воротам форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо, а затем ударил по нему клюшкой.

Это не помешало канадцу забросить шайбу, после чего на льду разгорелась потасовка с участием лидеров команд. От «молний» в выяснении отношений, помимо Кучерова, приняли участие Виктор Хедман и Михаил Сергачёв. От «Айлендерс» выступили Пажо и Кэл Клаттербак. Все игроки были наказаны дисциплинарными штрафами.

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Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ
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