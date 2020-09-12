Кучеров ударил клюшкой убегающего к пустым воротам соперника и спровоцировал потасовку

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в концовке матча отметился поступком, который спровоцировал массовую потасовку. Россиянин преследовал убегающего к пустым воротам форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо, а затем ударил по нему клюшкой.
Это не помешало канадцу забросить шайбу, после чего на льду разгорелась потасовка с участием лидеров команд. От «молний» в выяснении отношений, помимо Кучерова, приняли участие Виктор Хедман и Михаил Сергачёв. От «Айлендерс» выступили Пажо и Кэл Клаттербак. Все игроки были наказаны дисциплинарными штрафами.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
- 12 сентября 2020
-
07:28
-
07:07
-
07:00
-
06:52
-
06:47
-
06:39
-
05:49
-
05:22
-
04:22
-
04:06
-
02:45
- 11 сентября 2020
-
23:53
-
23:28
-
23:18
-
22:56
-
22:45
-
22:32
-
22:05
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
20:55
-
20:46
-
20:29
-
20:15
-
19:34
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:48
-
17:25
-
17:03
-
16:49
-
16:44
-
15:50