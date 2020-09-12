Бейли вышел на пятое место в истории «Айлендерс» по голевым передачам в одном плей-офф

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:3.

Нападающий «островитян» Джош Бейли отметился двумя результативными передачами, доведя их количество в нынешнем плей-офф до 17. Бейли вышел на пятое место в истории «Айлендерс» по голевым передачам в одном плей-офф. При этом канадский форвард уже показал лучший результат в клубной истории в XXI веке.

Рекорд принадлежит Брайану Троттье (23, сезон-1981/1982). На втором месте находится Боб Борн (20, 1982/1983). Третье место делит Троттье и Майк Босси (по 18 передач в сезоне-1980/1981).