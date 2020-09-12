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Буцаев: очень большая вероятность, что «Нефтехимик» сыграет со СКА

Буцаев: очень большая вероятность, что «Нефтехимик» сыграет со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев высказался о ситуации с положительными результатами теста на коронавирус у игроков нижнекамского клуба.

«Мы прилетели в Нижнекамск, пройдём в субботу процедуру согласно требованиям Роспотребнадзора. Потом будем принимать решения согласно регламенту и результатам тестирования, которое должно быть в этот же день. Что касается игры 13 сентября со СКА, то очень большая вероятность, что сыграем», – приводит слова Буцаева ТАСС.

Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик», который должен был состояться 11 сентября, был перенесён. По прилёте в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи игроков выявлены первично положительные результаты.

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