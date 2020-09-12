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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:3 (1-2). Команда Барри Тротца смогла сократить отставание от «молний» в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
12 сентября 2020, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Клаттербак (Пулок, Мартин) – 12:58' (5x5)   1:1 Сергачёв (Гурд) – 16:31' (5x5)   2:1 Пелеч (Пажо, Барзал) – 31:50' (5x5)   3:1 Бовиллье (Нельсон, Тэйвз) – 33:50' (4x4)   3:2 Палат (Кучеров, Сергачёв) – 42:32' (5x4)   3:3 Джонсон (Чернак, Вераге) – 52:04' (5x5)   4:3 Нельсон (Бовиллье, Бейли) – 56:35' (5x5)   5:3 Пажо (Бейли) – 59:24' (en)

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ондржея Палата. В активе Никиты стало 23 балла в этом плей-офф НХЛ, что является третьим результатом истории «Тампы» по очкам в одном розыгрыше. Рекорд принадлежит Брэду Ричардсу (26, сезон-2003/2004).

В том же сезоне 24 очка набрал Мартен Сен-Луи. Кучеров делит третье место с Тайлером Джонсоном (2014/2015) и Брейденом Пойнтом (2019/2020), который пропустил третий матч серии с «Айлендерс».

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