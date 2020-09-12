Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:3 (1-2). Команда Барри Тротца смогла сократить отставание от «молний» в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ондржея Палата. В активе Никиты стало 23 балла в этом плей-офф НХЛ, что является третьим результатом истории «Тампы» по очкам в одном розыгрыше. Рекорд принадлежит Брэду Ричардсу (26, сезон-2003/2004).

В том же сезоне 24 очка набрал Мартен Сен-Луи. Кучеров делит третье место с Тайлером Джонсоном (2014/2015) и Брейденом Пойнтом (2019/2020), который пропустил третий матч серии с «Айлендерс».