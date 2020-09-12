Ветеран «Йокерита»: может, стоит пересмотреть вердикт о карантине, если вируса не найдут?

33-летний нападающий финского «Йокерита» Йессе Йоэнсуу усомнился в справедливости финского закона об инфекционных заболеваниях, в соответствии с которым всю команду отправили на 14-дневный карантин после матча с нижнекамским «Нефтехимиком». Напомним, что в составе нижнекамцев несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус, а игроки «шутов» считаются в Финляндии людьми контактной группы и подвергаются обязательному карантину.
«Моя профессиональная карьера в хоккее длится уже больше 15 лет, и я наивно полагал, что испытал за это время почти всё. Но последние 10 дней стали для меня настоящей революцией. Сначала наша поездка в Минск была отменена по всем известным причинам, это произошло с большой оглаской. А в среду нас поместили на двухнедельный карантин в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях. Остаётся только гадать, что ещё случится, потому что такие вещи, которые сейчас происходят в связи с пандемией и мировой политикой, вряд ли входили в число вероятных.
В пятницу утром мы получили сообщение на мобильные телефоны об отмене утреннего занятия в спортзале. Ни у кого не было никаких симптомов коронавируса. Мне было бы интересно поинтересоваться, будет ли вердикт о нашем карантине уместным, если в понедельник все игроки «Йокерита» сдадут отрицательные тесты и коронавируса у нас не найдут. Не хочу критиковать юридические обязательства, но, возможно, всё это стоило бы пересмотреть, потому что сейчас про коронавирус известно гораздо больше, чем прошлой весной. В нашем клубе многое поставлено на карту.
Понятно, что на лёд надо выходить, даже хотя бы на полчаса в день. Это нужно как-то организовать. В противном случае я займусь базовой подготовкой — бегом, прыжками, «качалкой» и гимнастикой, буду на связи с тренером по физподготовке. Эту пятницу я провёл со своими детьми и эта неожиданная ситуация, признаюсь, меня несколько смутила. Остаётся только позитивный настрой. Думаю, мы получим ещё одну главу интересных воспоминаний за эти 14 дней», — приводит слова Йоэнсуу Ilta-Sanomat.
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