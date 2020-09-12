Тротц: Василевского нужно чаще дёргать из стороны в сторону. Иначе его трудно раскусить

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3, 1-2).

«Я уже много раз говорил, Кейси (Сизикас) — олицетворение нашей идентичности. Он «островитянин» до мозга костей, с самого начала карьеры, и его энергия заряжает всех парней в раздевалке. Это существенная потеря, и я впечатлён, как команда на неё отреагировала.

Честно говоря, тут ребята сами адаптировались к ситуации. Мы, тренеры, не хотели отнимать у них клюшки. Они и сами прекрасно понимают, что Василевского нужно чаще дёргать из стороны в сторону и создавать перед его воротами трафик. Иначе его трудно раскусить. В предыдущем матче мы слишком много действовали по периметру. Сейчас мы попросили ребят форсировать игру, ближе идти к воротам. Это отличный способ увеличить остроту создаваемых моментов.

Варли был хорош. По-моему, уже на первых минутах он сделал четыре или пять спасений в ситуациях, которые могли бы пустить ход матча в совершенно иное русло. Именно такая игра требуется от вратаря в плей-офф, и Варли нам её обеспечил», – приводит слова Тротца пресс-служба лиги.