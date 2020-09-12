Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Аскаров: нужно сделать всё, чтобы подойти к МЧМ-2021 уже готовой командой

Аскаров: нужно сделать всё, чтобы подойти к МЧМ-2021 уже готовой командой
Хоккей / Прочие 0

Голкипер системы СКА Ярослав Аскаров поделился мнением о ситуации с молодёжным чемпионатом мира 2021 года, который состоится без зрителей.

«Переживаю ли, что могу лишиться турнира? Весной уже лишился юниорского чемпионата мира, куда тоже мог поехать. Не знаю, посмотрим, как всё сложится. Наше дело играть сейчас здесь за клуб, а дальше сообщат, как пойдёт дело. Живём на позитиве и рассчитываем только на хорошее.

МЧМ может пройти при пустых трибунах? Да как это может напрягать? Наша задача — выходить и играть в хоккей. Выполнять любимую работу, получать от неё удовольствие. И радовать болельщиков. Даже если их не будет на трибунах, они будут смотреть матчи по телевизору и поддерживать команду.

Назначение Игоря Ларионова? Игоря Николаевича мы уже знали по работе на последнем МЧМ в штабе Валерия Николаевича Брагина. Спокойно восприняли его приход. Сейчас надо помочь ему, поскольку у нас весь состав поменялся. Всего несколько человек с прошлого МЧМ осталось: Грош (Максим Грошев. — Прим. «Чемпионата»), Вася Подколзин и я. Нужно сделать всё, чтобы подойти к турниру уже готовой командой», – приводят слова Аскарова «Известия».

Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт без зрителей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020