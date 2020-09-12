Вайсфельд: функционально Яшкин пока не может действовать результативно

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о неудачном старте московского «Динамо». Столичный клуб начал сезон-2020/2021 с трёх поражений кряду.
«Убеждён, тут дело только в сорванной летней подготовке. Это то, что на поверхности. Других видимых причин просто нет. Стоило ли бело-голубым исходя из этого в первых матчах играть более осторожно, с оглядкой на тылы? Не думаю. Возьмём Дмитрия Яшкина. Форвард всегда нацелен на атаку, на то, чтобы лезть на ворота. Он, по-моему, по-другому играть и не умеет. Другое дело, что функционально Яшкин пока не может действовать результативно в таком стиле. Но это временно. Подобные проблемы легко лечатся. Если лидеры «Динамо» не нахватают новых травм, то недели через две-три команда выйдет на свой уровень.
Вадим Шипачёв в звене с Даниилом Тарасовым и Владимиром Брюквиным? Нормально. Команда проигрывает, тренер вынужден искать новые варианты, чтобы улучшить результат. Но не думаю, что они так будут играть постоянно. Это явно временная мера. Тем более в состав «Динамо» возвращаются ещё два известных нападающих — Оскар Линдберг и Теему Пулккинен. Это неизбежно повлечёт за собой новые перестановки в звеньях. Эти форварды, безусловно, усилят команду. Особенно когда тоже восстановятся и заиграют так же, как в летних контрольных матчах. Постепенно все динамовские бомбардиры наберут форму. Главное, чтобы руководство клуба не занервничало раньше», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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