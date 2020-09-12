ЦСКА в гостях обыграл «Амур», забросив 5 шайб

ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

По два очка за результативность в составе победителей набрали Константин Окулов (1+1), Максим Мамин (1+1), Антон Слепышев (0+2) и Мэт Робинсон (0+2). Единственную шайбу в «Амуре» забросил Александр Горшков с передачи Никиты Камалова.

Это пятый проигрыш хабаровского клуба в сезоне, в то время как победная серия «армейцев» достигла четырёх матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА в гостях сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 14 сентября.