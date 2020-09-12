Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА в гостях обыграл «Амур», забросив 5 шайб

ЦСКА в гостях обыграл «Амур», забросив 5 шайб
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

По два очка за результативность в составе победителей набрали Константин Окулов (1+1), Максим Мамин (1+1), Антон Слепышев (0+2) и Мэт Робинсон (0+2). Единственную шайбу в «Амуре» забросил Александр Горшков с передачи Никиты Камалова.

Это пятый проигрыш хабаровского клуба в сезоне, в то время как победная серия «армейцев» достигла четырёх матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА в гостях сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 14 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2020, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Коростелёв (Слепышев, Рыков) – 01:56' (5x4)   0:2 Андронов (Робинсон, Мамин) – 04:56' (5x5)   0:3 Окулов (Саморуков) – 24:31' (5x5)   1:3 Горшков (Камалов) – 40:32' (5x5)   1:4 Мамин (Слепышев) – 47:52' (5x5)   1:5 Шалунов (Робинсон, Окулов) – 54:30' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020