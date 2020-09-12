Максим Шалунов забросил 100-ю шайбу в КХЛ

ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
В концовке третьего периода пятую шайбу «армейцев» забросил нападающий Максим Шалунов. У 27-летнего форварда этот гол стал сотым в Континентальной хоккейной лиге. Россиянин проводит четвёртый сезон в форме ЦСКА. На счету Шалунова в КХЛ 191 (100+91) результативный балл.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Это пятый проигрыш хабаровского клуба в сезоне, в то время как победная серия «армейцев» достигла четырёх матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА в гостях — с «Барысом». Обе встречи состоятся 14 сентября.
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