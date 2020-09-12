Сушко: Вудкрофт — это поток эмоций. Он всегда на взводе

Нападающий минского «Динамо» Максим Сушко поделился мнением о наставнике команды Крэйге Вудкрофте.

«Что требует Вудкрофт? Самое важное – скорость. Мне нужно быть нацеленным на ворота, нагнетать в чужой зоне, вступать в единоборства и выходить из них победителем. В принципе, ничего нового и сверхъестественного. Это моя игра, то, что у меня получается лучше всего.

Тренер требовательный. Крэйг знает, чего хочет. Все понимают, когда играем так, как хочет он, у нас всё получается лучше и успешнее. Крэйг всегда дает эмоцию – неважно, как складывается игра. Вудкрофт – это всегда поток эмоций. Он всегда на взводе, проигрываем мы или побеждаем. У него много эмоций, много слов, постоянно подсказывает. Возможно, кому-то к такому нужно привыкать.

Мы очень хорошо подготовились, много тренировались летом. Мы действительно поддерживаем хороший темп. При этом не могу сказать, что мы уже на пике. Думаю, есть пространство для роста и в этом плане. Запасы у нас остаются», – приводит слова Сушко пресс-служба ФХБ.