Торгаев: пытались найти свою игру, но два быстрых гола выбили «Амур» из колеи

И.о. главного тренера «Амура» Павел Торгаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:5).

«Неудачно сложилось начало, пропустили два быстрых гола. Это немного выбило ребят из колеи. Пытались найти свою игру, но пока не всё получается, не хватает физических кондиций, отсюда и не совсем уверенная игра.

Братья Ушенины пока не набрали форму, их игра отличается от прошлогодней на 50%, а может быть, и больше. Конечно, они будут добавлять, набирать кондиции. Наиль Якупов восстановился после травмы, сегодня был одним из лучших, имел шансы забить. Набирает кондиции и физические, и игровые», — приводит слова Торгаева пресс-служба ЦСКА.

Это пятый проигрыш хабаровского клуба в сезоне, в то время как победная серия «армейцев» достигла четырёх матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА в гостях сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 14 сентября.