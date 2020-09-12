Зубов: Худобину в «Далласе» представился шанс, и он его использует на всю катушку

Знаменитый в прошлом защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов оценил вклад голкипера Антона Худобина в успехи американского клуба в нынешнем сезоне.
«Антон действительно выдаёт просто невероятный сезон. Очень многие сомневались. Но я, зная Антона и его ситуацию, ни на секунду не сомневался в нем. Худобину представился шанс, и он использует его на всю катушку. Честь ему и хвала, как бы дальше ни сложился этот плей-офф.
Нашёл ли Худобин свою команду? Это дело случая, плюс неимоверно важно доверие тренера. В какие-то моменты Худобину не везло — и в «Миннесоте», и в «Бостоне». Где-то травмы, где-то отношения с тренерами. Очень рад, что у нас в составе Антон. Это как подарок нашей команде.
Не сказал бы, что эта команда — самая сильная из тех, что были последние десять сезонов. Считаю, три-четыре года назад команда была посильнее. Да и в прошлом году «Даллас» бился с «Сент-Луисом» до последнего, не зря большинство из тех ребят и сейчас на определяющих ролях. Думаю, очень важный факторо для таких ребят, как Павелски, Радулов, Худобин, и ещё ряда возрастных хоккеистов, что сейчас один из последних шансов в карьере на победу в Кубке Стэнли. Серия с «Вегасом» — как раз то время, когда нужно чётко осознать, что подобное может и не повториться. Очень приятно видеть, что ребята действительно настраиваются на каждый матч как на последний бой в жизни, это помогает идти к заветной цели», — приводит слова Зубова РИА «Новости».
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