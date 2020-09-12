19-летний Шапорев забил за «Куньлунь» во втором матче подряд

«Сибирь» и китайский «Куньлунь Ред Стар» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 2:1 в пользу новосибирского клуба.

Счёт на 27-й минуте матча открыл нападающий «Куньлуня» Герман Шапорев. Ему ассистировали Сергей Монахов и Денис Осипов. 19-летний форвард забивает во второй встрече подряд.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, сообщив, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».